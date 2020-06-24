Ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик поділився інсайдом щодо планів медіахолдингу "1+1 Media" на показ єврокубків.

Циганик у авторській програмі "Циганик Live" розповів, що група телеканалів бізнесмена Ігоря Коломойського хоче в майбутньому транслювати матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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"Сезон єврокубків 2020/21 був у попередньому пакеті, тобто, його будуть показувати ті, хто виграв попередній тендер [в Україні – телеканали "Футбол 1/2/3"]. Через ситуацію з карантином поки немає ясності, як будуть проходити наступні сезони Ліги чемпіонів і Ліги Європи. З глядачами чи без них. Є багато питань. Думаю, ближче до зими УЄФА визначиться з тим, щоб дати телекомпаніям пропозиції, починаючи з сезону 2021/22", – сказав журналіст.

Наскільки я знаю, група компаній "1+1" цікавилася можливістю взяти участь в тендері, щоб купити права на телепоказ матчів ЛЧ і ЛЄ. В принципі, ці плани не змінилися. Зараз м'яч на половині поля УЄФА, вони повинні сформувати пропозицію і з нею вийти до телекомпаній. Але інтерес такий є.

Хто зараз транслює єврокубки в Україні

У 2018 році телеканали "Футбол 1/2/3" (входять в медіахолдинг "Медіа Група Україна") отримали права на трансляцію матчів Ліги Чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА на сезони 2018/2019, 2019/2020 та 2020/2021.

Власником медіа-холдингу є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.