Грузинські футболісти вийшли на матч з антиросійськими лозунгами: фото

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Футболісти "Торпедо"
Футболісти "Торпедо" / facebook.com/FCTorpedoKutaisi1946

Антиросійські протести в Грузії не залишилися осторонь і спорту. Гравці декількох грузинських футбольних клубів вийшли на матчі чемпіонату країни в майках з антиросійськими гаслами.

Футболісти "Торпедо" з Кутаїсі 22 червня у грі проти "Сіоні" (7:0) з'явилися на полі в чорних майках з написами, які стверджують, що Росія окупувала частину території Грузії.

Цікаво: Замість поступок влада вирішила карати людей, – лідер опозиції Грузії про антиросійські протести

Такий же випадок був зафіксований у Тбілісі, де "Локомотив" приймав "Руставі" (1:1). Гравці команд вийшли зустріч в білих футболках з антиросійськими написами, інформує "Грузія Online".

Чому в Грузії відбуваються антиросійські протести?

Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Так, депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії та почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

Такий вчинок росіянина обурив і опозицію, і громадських активістів, і пересічних громадян. Вони переконані, що розміщуватися у президії головного законодавчого органу Грузії представники країни-окупанта права не мають.

Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

Більше про антиросійські протести у Грузії – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії
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