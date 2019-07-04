Грузинські спортсмени підтримали протестувальників у Тбілісі: їх вигнали з російського клубу

Два грузинські регбісти Реваз Бродзелі та Саба Ілурідзе вимушені покинути московський клуб "Слава". У матчі чемпіонату Росії проти "Кубані" гравці жестом підтримали протестувальників у Тбілісі.

Обидва спортсмени закрили одне око рукою, тим самим виражаючи підтримку пораненим під час антиросійських протестів у столиці Грузії Тбілісі. Після цього російський клуб розірвав з регбістами контракт.

Дивіться також: Футболісти "Ворскли" приєдналися до акції на підтримку Грузії: фото

Бродзелі наполягає, що його вчинок не передбачав жодної провокації. За його словами, це спонтанне рішення, яке спричинено покликом душі.

Ми – грузини, великі патріоти. Це не відповідь на російсько-грузинську сварку, це тільки знак підтримки нашого народу. 20 червня в Тбілісі постраждали багато жителів. У двох вибили по оку, дівчині потрапили – вона взагалі не брала участі ні в яких акціях, просто йшла додому з роботи.



Цей жест став загальним символом – ми його повторили. У Грузії регбі – дуже популярний спорт, грузини дивляться на нас, дивляться матчі. Я передав їм: хлопці, я з вами. Я зробив би те ж саме, перебуваючи не в Росії, наприклад, в Америці чи десь ще. Це як у футболі: святкування гола може бути якимось повідомленням,

– цитує Бродзелі Sports.ru.

За словами грузинського спортсмена, президент московського клубу сказав, що не хоче їх відпускати, але так треба. Він натякнув начебто на якісь проблеми з Федерацією. Тобто, якщо регбісти залишаться, то Федерація може накласти санкції у вигляді штрафу 400 тисяч рублів кожному та дискваліфікувати спортсменів.

Росія повинна правильно це зрозуміти: це не політичний жест. У мене немає ніяких проблем з Росією, у Росії. Якби в мене була політична агресія до Росії, я б просто не приїхав сюди. Але я тут два місяці – провів 5-6 матчів. Я шкодую, що так сталося. Я спортсмен, а не політик – політика мені нецікава. Моя робота – добре грати в регбі, і все,

– резюмував Бродзелі.

Що відомо про антиросійські протести у Грузії?

Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.

Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб.

Наступного дня мітинги відновились з новою силою. Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.

Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

Через кілька днів у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео