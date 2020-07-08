Гучні крики та сльози: журналіст надемоційно зустрічав голи "Мілана" – кумедне відео
Італійський журналіст Тіціано Круделі показав справжній майстер-клас для коментаторів матчу, як насправді потрібно коментувати матчі. Вкінці він навіть розплакався.
Італійський представник ЗМІ вважається одним із найбільш емоційних коментаторів Європи. Його реакція була опублікована у одному профілі вболівальників команди з Мілану у Twitter.
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Шалений коментатор
За декілька годин ролик став популярним та розлетівся мережею.
Коментатору було на що виплеснути свої емоції. У матчі "россонері" зробивши неймовірний камбек відзначились чотири рази. Голи у активі Ібрагімовича, Кессі, Леау та Ребіча.
У кінці відео Круделі навіть розплакався.
Журналіст Тіціано Круделі протягом усього життя вболіває за "Мілан". Як заявляв коментатор: "Я – "міланіст", але завжди намагаюсь бути об’єктивним".