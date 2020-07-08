Італійський представник ЗМІ вважається одним із найбільш емоційних коментаторів Європи. Його реакція була опублікована у одному профілі вболівальників команди з Мілану у Twitter.

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Шалений коментатор

За декілька годин ролик став популярним та розлетівся мережею.

Коментатору було на що виплеснути свої емоції. У матчі "россонері" зробивши неймовірний камбек відзначились чотири рази. Голи у активі Ібрагімовича, Кессі, Леау та Ребіча.