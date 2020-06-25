У чемпіонаті Нідерландів дозволять вболівальникам бути присутніми на матчах улюбленої команди. Але підтримка буде дещо незвичайною.

Таку дивну заборону для нідерландських вболівальників озвучив прем'єр-міністр країни Марк Рутте, пише VL.

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Суворі обмеження

Він зазначив, що фанатам потрібно буде дотримуватися суворих правил, зокрема, їм заборонять співати.

За його словами, якщо на стадіонах будуть співати, то їх знову закриють.

Якщо кричати чи гучно співати, то шанси поширення вірусу виростуть. Звучить жахливо, але дослідження показують, що так вірус швидше поширюється,

– заявив прем'єр-міністр.

На стадіони будуть впускати до 30 відсотків від загальної кількості місць на стадіоні. Також фанати мають дотримуватись соціальної дистанції.

Додамо, що чемпіонат Нідерландів був достроково завершений, так без визначення чемпіона. Нідерландська футбольна асоціація планує почати чемпіонат у вересні.

Швидше за все, сезон розпочнеться 12 вересня і триватиме в 2020 до 23 грудня. Після невеликої перерви змагання відновляться 9 січня, щоб закінчитися 16 травня.