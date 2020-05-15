Гусєв про легендарну серію пенальті: Послухав Реброва і вирішив зробити по-іншому

37-річний екс-гравець збірної України Олег Гусєв згадав, як переживав перед пробиттям пенальті в матчі проти Швейцарії на ЧС-2006.

Як відомо, збірна України під керівництвом Олега Блохіна 26 червня 2006 року встановила свій рекорд на Мундіалі. Вперше в своїй історії Україна вийшла в чвертьфінал на великому турнірі серед національних команд. "Синьо-жовті" перемогли Швейцарію в серії післяматчевих пенальті, не пропустивши жодного гола.

Як це було День в історії: 13 років виходу України у чвертьфінал ЧС та унікальному досягненню Шовковського

Пенальті ми особливо не відпрацьовували, але виявилися до них добре готові. Особливо Олександр Шовковський. Я бив четвертим. Сам, звичайно, не викликався, але, коли тренери запитали: "зможеш?", Відповів ствердно. Напруга була колосальною. Йшов до точки – перед очима все життя пробігло.



У мене був свій улюблений кут, туди намагався направляти м'яч на незручній для голкіпера висоті. Перед ударом мене, до речі, Сергій Ребров попередив, він знав, куди я люблю бити. "Дивись, – каже, – Паскаль Цубербюлер все три рази падав вправо – якраз у твій кут". Я його послухав і вирішив пробити... туди ж. Не помилився – на цей раз воротар стрибнув вліво. Вже пізніше я став бити пенальті, як прийнято говорити, по воротарю. Але це було потім,

– розповів Олег Гусєв у інтерв'ю Zbirna.com.

"За збірну, до слова, з точки бив ще два рази – в спарингах з Ізраїлем та Естонією. Обидва рази забив. Взагалі, за статистикою з гри у мене було 20 пенальті в кар'єрі – 17 з них реалізував. Начебто непоганий показник", – підсумував Гусєв.

Додамо, що голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський тоді потягнув 2 удари з позначки, ще в одному випадку помилився суперник. Український голкіпер став першим в історії, який не пропустив жодного гола в серії пенальті на чемпіонаті світу. За Україну забивали Артем Мілевський, Сергій Ребров і Олег Гусєв. Помилився лише Андрій Шевченко.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24