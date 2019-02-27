Гвардіола двозначно похвалив Зінченка: українець може втратити місце у складі

Каталонський керманич "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола високо оцінив гру українця Олександра Зінченка в матчі за Кубок ліги з "Челсі", який його команда виграла, а Зінченко зіграв на позиції лівого захисника.

Разом з похвалою Гвардіола застеріг українця, що основний захисник "городян" Менді найближчим часом відновиться від травми.

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"У мене було відчуття, що Зінченко швидко зрозуміє всі вимоги. Я дав йому пораду: нехай буде спокійним. Зінченко – розумний футболіст. Він швидко грає, змушує всю команду грати швидше. У матчі з "Челсі" він зіграв 120 хвилин проти Педро, Азара, Вілліана, але він зберігав свою швидкість.

Він зміг їх контролювати, це багато що означає. Але Бенджамен Менді вже повертається", – цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.

Раніше Гвардіола також заявляв, що український футболіст може зіграти на позиції опорного півзахисника. Наразі ці функції в "Манчестер Сіті" виконує бразилець Фернандінью.

Зазначимо, що в поточному сезоні Олександр навіть не є гравцем ротації в "Манчестер Сіті". Усього українець провів 16 матчів, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі. Зінченко найчастіше грає на позиції лівого захисника, яка не є для нього рідною. Футболіст заміняє Менді, який часто зазнає травм.

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