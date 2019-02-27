Гвардіола двозначно похвалив Зінченка: українець може втратити місце у складі

255 Читать новость на русском
Олександр Зінченко й Пеп Гвардіола
Олександр Зінченко й Пеп Гвардіола / Eurosport

Каталонський керманич "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола високо оцінив гру українця Олександра Зінченка в матчі за Кубок ліги з "Челсі", який його команда виграла, а Зінченко зіграв на позиції лівого захисника.

Разом з похвалою Гвардіола застеріг українця, що основний захисник "городян" Менді найближчим часом відновиться від травми.

Читайте також: Гвардіола неочікувано прокоментував майбутнє Зінченка

"У мене було відчуття, що Зінченко швидко зрозуміє всі вимоги. Я дав йому пораду: нехай буде спокійним. Зінченко – розумний футболіст. Він швидко грає, змушує всю команду грати швидше. У матчі з "Челсі" він зіграв 120 хвилин проти Педро, Азара, Вілліана, але він зберігав свою швидкість.

Він зміг їх контролювати, це багато що означає. Але Бенджамен Менді вже повертається", – цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.

Раніше Гвардіола також заявляв, що український футболіст може зіграти на позиції опорного півзахисника. Наразі ці функції в "Манчестер Сіті" виконує бразилець Фернандінью.

Зазначимо, що в поточному сезоні Олександр навіть не є гравцем ротації в "Манчестер Сіті". Усього українець провів 16 матчів, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі. Зінченко найчастіше грає на позиції лівого захисника, яка не є для нього рідною. Футболіст заміняє Менді, який часто зазнає травм.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
сьогодні
5887
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Пеп Гвардіола Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Боруссія" Д організує нестандартні курси для вболівальників, які вестимуть працівники клубу
сьогодні 15:36 "Боруссія" Д організує нестандартні курси для вболівальників, які вестимуть працівники клубу
8
Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі: Світоліна похизувалася патріотичним фото
сьогодні 13:04 Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі: Світоліна похизувалася патріотичним фото
855
Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
сьогодні 09:33 Відомий тренер пророкує Усику видатну кар'єру в суперважкій вазі
216
Треба вболівати за наших спортсменів, бо це нам допомагає, – каратистка Катерина Крива
сьогодні 09:02 Треба вболівати за наших спортсменів, бо це нам допомагає, – каратистка Катерина Крива
Станіслав Безушко 321
Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
26 лютого 20:03 Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
1189
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук