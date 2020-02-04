Гвардіола хотів зробити з Ноєра польового гравця – історія керівника "Баварії"

Керівник "Баварії" Карл-Гайнц Румменігге розповів, що іспанський тренер Пеп Гвардіола хотів випробувати воротаря Мануеля Ноєра як польового гравця. Румменігге зізнався, що ледве вмовив Гвардіолу відмовитися від цієї ідеї.

Румменігге в інтерв'ю журналу "Баварії" розповів, що Гвардіола вирішив випробувати Ноєра як польового гравця, коли завоював чемпіонський титул у Німеччині.

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Отримавши титул ліги, Пеп Гвардіола серйозно висунув ідею випустити Мануеля Ноєра у півзахисті для гри. Тільки після великих зусиль я зміг перешкодити Пепу зробити це, тому що це могло бути витлумачено як зарозумілість,

– заявив глава правління "Баварії".

Румменігге переконаний, що Ноєр може добре виступити на позиції півзахисника.

"Я переконаний, що Ману теж добре б виступив у півзахисті. Це був би цікавий експеримент", – резюмував Румменігге.

У футболі 33-річного Ноєра називають "свіпер-кіпером". Це звання німецький голкіпер заслужив за відмінну гру на виходах.

Глядачі матчів "Баварії" та збірної Німеччини часто можуть побачити Ноєра у центрі поля, коли його команда позиційно атакує.

Також Мануель відмінно підтримує атаки, адже точно віддає передачі.

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Пеп Гвардіола очолював "Баварію" з 2013 до 2016 року. За цей час він тричі виграв Бундеслігу та двічі Кубок Німеччини. Також Гвардіолі підкорився Суперкубок УЄФА.