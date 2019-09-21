Гвардіола назвав ім'я свого наступника

204 Читать новость на русском
Пеп Гвардіола
Пеп Гвардіола / ФК "Шахтар"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола вже назвав тренера, який замінить його в майбутньому. Ним має стати його помічник Мікел Артета.

Про те, що саме Артета може невдовзі стати топ-тренером, сам Гвардіола заявив у коментарі Sky Sports.

"Його чекає великий успіх. Рано чи пізно це станеться, він молодий тренер, але у нього є досвід роботи з великими гравцями та клубами. У нього неймовірна трудова етика. Артета володіє особливим талантом аналізувати те, що відбувається і знаходити рішення. Він уже чудовий тренер і його чекає успіх", – заявив Гвардіола.

Читайте також: Пятов зізнався, що йому сказав Гвардіола після матчу Ліги чемпіонів

При цьому сам Пеп так і не сказав, що Артета має його замінити у "МанСіті". Все через те, що у нього ще як мінімум на два сезони є чинний контракт з "містянами".


Мікел Артета та Пеп Гвардіола

Сам Артета розпочав роботу у штабі Гвардіоли вже в "Манчестер Сіті" у 2016 році. До цього він виступав в Англії за "Евертон" та "Арсенал". Також в його кар'єрі були молодіжна команда "Барселони", ПСЖ, "Рейнджерс" та "Реал Сосьєдад".

 

blog_ava
Звільнений моряк Чуліба і його собака вперше побачилися після місяців полону: зворушливе відео
сьогодні
4750
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Пеп Гвардіола Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
сьогодні 10:58 "Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
35
Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
20 вересня 22:17 Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
2619
Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
20 вересня 22:16 Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
662
"Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
20 вересня 20:51 "Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
809
Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
20 вересня 13:09 Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
1168
Новини
Більше новин
Залиште відгук