Гвардіола назвав ім'я свого наступника

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола вже назвав тренера, який замінить його в майбутньому. Ним має стати його помічник Мікел Артета.

Про те, що саме Артета може невдовзі стати топ-тренером, сам Гвардіола заявив у коментарі Sky Sports.

"Його чекає великий успіх. Рано чи пізно це станеться, він молодий тренер, але у нього є досвід роботи з великими гравцями та клубами. У нього неймовірна трудова етика. Артета володіє особливим талантом аналізувати те, що відбувається і знаходити рішення. Він уже чудовий тренер і його чекає успіх", – заявив Гвардіола.

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При цьому сам Пеп так і не сказав, що Артета має його замінити у "МанСіті". Все через те, що у нього ще як мінімум на два сезони є чинний контракт з "містянами".



Мікел Артета та Пеп Гвардіола

Сам Артета розпочав роботу у штабі Гвардіоли вже в "Манчестер Сіті" у 2016 році. До цього він виступав в Англії за "Евертон" та "Арсенал". Також в його кар'єрі були молодіжна команда "Барселони", ПСЖ, "Рейнджерс" та "Реал Сосьєдад".