Гвардіола особисто подякував тим фанатам "МанСіті", які підтримували команду на матчі в Харкові

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Пеп Гвардіола на матчі у Харкові
Пеп Гвардіола на матчі у Харкові / ФК "Шахтар"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола особисто підписав подяку тим вболівальникам, які відправилися з командою на матч Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" в Харків.

Усі 114 вболівальників "містян", які були на матчі "Шахтар" – "МанСіті" в Харкові 18 вересня, отримали листи з подякою. Їх особисто підписав Гвардіола.

При цьому вболівальники отримали запрошення на матч Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем", який відбудеться 26 листопада.

Варто відзначити, що "МанСіті" лідирує у групі Ліги чемпіонів, набравши 10 очок. У матчі проти "Шахтаря" команда може оформити вихід в 1/8 фіналу. Натомість "Шахтар" поки на другій позиції в групі. Однак "гірники" набрали таку ж кількість очок, що і загребське "Динамо" – по 5. Однак українська команда випереджає хорватську за додатковими показниками – все завдяки нічиї 3:3 у матчі в Загребі.

Як це було: "Шахтар" вирвав неймовірну нічию в "Динамо", забивши два голи в компенсований час: відео

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Пеп Гвардіола Манчестер Сіті Шахтар – Манчестер Сіті Ліга чемпіонів
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