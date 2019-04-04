Гвардіола повідомив невтішні новини про травму Зінченка
Головний тренер "Манчестер Сіті" іспанець Пеп Гвардіола розповів про травму українського футболіста Олександра Зніченка.
Українець вийшов у стартовому складі "Сіті" в рамках 33 туру чемпіонату Англії проти "Кардіффа", однак прикро травмувався. Олександра на 19 хвилині замінив Кайл Уокер.
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За словами наставника "Манчестер Сіті", Зінченко не зіграє в наступному матчі проти "Брайтона" в рамках Кубка Англії. Гра відбудеться 6-го квітня.
"Це не виглядає добре. Зараз я ще точно не знаю, але, здається, він не встигне відновитись до наступного матчу. Він дає нам багато, є важливим гравцем для "Сіті".
Я ще не знаю точно, хто його замінить. Можливо, Даніло, але його природна позиція – на правому фланзі. Ближче до півфінального матчу Кубка Англії остаточно визначимось", – розповів Гвардіола на прес-конференції.
Для Зінченка це був 23 матч у всіх турнірах нинішнього сезону. Українець відзначився 1 голом та 5 результативними передачами.