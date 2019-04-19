Гвардіола прокоментував стан Зінченка перед грою з "Тоттенхемом"

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Пеп Гвардіола
Пеп Гвардіола / twitter.com/mancity

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола розповів про готовність українського футболіста Олександра Зінченка до матчу проти лондонського "Тоттенхема" у 35 турі чемпіонату Англії.

Українець Олександр Зінченко травмувався у грі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.

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Через травму українець пропустив декілька важливих поєдинків "містян", зокрема й гру Ліги чемпіонів проти "Тоттенхема". "Сіті" поступилися за сумою двох матчів.

Гвардіола перед матчем чемпіонату Англії проти "шпор" повідомив про стан Олександра.

Зінченко провів лише частину тренування,
– сказав Гвардіола.

Таким чином, участь Зінченка в суботньому матчі під питанням, тим паче, що після травми відновився Бенжамен Менді.

Водночас українець у своєму Instagram опублікував декілька фотографій з тренування.

Поєдинок 35-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 20-го квітня. Початок гри, о 14:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Тоттенхем Пеп Гвардіола Олександр Зінченко
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