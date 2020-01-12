Гвардіола розбив 4 авто вартістю майже пів мільйона фунтів

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола під час кар'єри в Англії встиг розбити чотири автомобілі. Загальна вартість цих машин складає 460 тисяч фунтів.

Журналісти The Sun підрахувати загальну вартість машин, розбитих іспанцем після переїзду в Манчестер.

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З лютого 2016 роки наставник пошкодив чотири авто, серед яких Mercedes GLE за 80 тисяч фунтів, Range Rover за 150 тисяч фунтів, Bentley GTX700 за 200 тисяч фунтів і Mini Cooper, вартість якого становить 30 тисяч фунтів.



Фото: the sun

Таким чином, загальна вартість всіх засобів пересування, на яких іспанець потрапив у ДТП, склала 460 тисяч фунтів.

За період кар'єри в "Манчестер Сіті" Гвардіола здобув 7 титулів.

Двічі Гвардіола вигравав чемпіонат Англії, Кубок футбольної ліги та Суперкубок. Одно разу каталонець виграв Кубок Англії.