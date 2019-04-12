Гвардіола розповів, коли Зінченко повернеться на футбольне поле

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола розповів про стан українського футболіста Олександра Зінченка.

Українець Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Його на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.

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Через травму Зінченко, а також Бернарду Сілва пропустили матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Тоттенхема". "Сіті" програли на виїзді з мінімальним рахунком.

Водночас Гвардіола розповів, що Зінченко та Сілва готові зіграти в наступному матчі.

Бернарду Сілва й Олександр Зінченко відчувають себе набагато краще. Думаю, вони обоє готові зіграти в неділю з "Крістал Пелас",

– сказав тренер в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

PEP @BernardoCSilva can play tomorrow.



He and @Azinchenko17 are feeling better and they are fit for Sunday. — Manchester City (@ManCity) 12 апреля 2019 г.

Поєдинок проти "Крістал Пелас" клуб з Манчестера проведе 14-го квітня. А вже 17-го квітня "Ман Сіті" чекає матч-відповідь проти "Тоттенхема".

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