Гвардіола розповів, коли Зінченко повернеться на футбольне поле

203 Читать новость на русском
Пеп Гвардіола
Пеп Гвардіола / twitter.com/mancity

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола розповів про стан українського футболіста Олександра Зінченка.

Українець Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Його на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.

Читайте також: "Челсі" вкотре жорстко покарав власних фанів – вони скандували "Салах терорист": відео

Через травму Зінченко, а також Бернарду Сілва пропустили матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Тоттенхема". "Сіті" програли на виїзді з мінімальним рахунком.

Водночас Гвардіола розповів, що Зінченко та Сілва готові зіграти в наступному матчі.

Бернарду Сілва й Олександр Зінченко відчувають себе набагато краще. Думаю, вони обоє готові зіграти в неділю з "Крістал Пелас",
– сказав тренер в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Поєдинок проти "Крістал Пелас" клуб з Манчестера проведе 14-го квітня. А вже 17-го квітня "Ман Сіті" чекає матч-відповідь проти "Тоттенхема".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Порошенко прокоментував сварку з Зеленським в ефірі 1+1
сьогодні
12650
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Пеп Гвардіола Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео
сьогодні 17:19 Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео
197
Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
10 квітня 16:30 Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
Михайло Гема 743
Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
11 квітня 16:01 Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
Станіслав Безушко 522
Російський футболіст побив пішохода, якого мало не збив на переході: відео
сьогодні 13:28 Російський футболіст побив пішохода, якого мало не збив на переході: відео
2409
Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
сьогодні 12:51 Є тільки одне місце – перше, все інше втішні призи, – переможниця Кубку світу Олена Старікова
Станіслав Безушко 90
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук