Гвардіола розповів про ушкодження Зінченка у матчі проти "Тоттенхема"

Наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола прокоментував фізичну готовність Олександра Зінченка після матчу з "Тоттенхемом". Українець зазнав ушкодження наприкінці поєдинку, який відбувся 17 серпня.

Українець впав на газон і не відразу зміг підвестися. Лікарі надали українцю допомогу й Олександр продовжив поєдинок. Ймовірно, що Зінченко догравав матч попри біль, оскільки Пеп Гвардіола до цього використав усі заміни.

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Я думаю, він у формі. Він добре тренувався, все відмінно, у нього просто була судома,

– сказав Гвардіола.

Як відомо, матч другого туру "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" завершився нічиєю 2:2. "Містяни" забили третій гол у компенсований час, але арбітр скасував взяття воріт.

Поєдинок третього туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зіграє проти "Борнмута" в неділю, 25-го серпня. Початок гри – о 16:00.