Гвардіола розповів, що буде робити у випадку виключення "Манчестер Сіті" з АПЛ
Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола опинився у доволі складній ситуації. Клубу на два роки заборонили участь в Лізі чемпіонів, а в Англії її можуть понизити.
Попри це, Гвардіола має намір залишитися в "Манчестер Сіті". Його контракт з клубом розрахований до 2021 року.
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У якій би лізі ми не грали, я все одно буду тут. Навіть якщо вони відправлять нас в Лігу 2, я залишуся тут. Настав час об'єднатися", – передає слова Гвардіоли журналіст Sky Sports Кавех Солхекол.
Нагадаємо,
- УЄФА відсторонив англійський "Манчестер Сіті" від участі в єврокубкових змаганнях під егідою УЄФА протягом двох сезонів.
- Таке суворе покарання пов'язане з порушенням клубом правил фінансового фейр-плею. Англійці не зіграють в головному європейському турнірі в сезонах 2020/21 і 2021/22. Крім цього, клуб буде оштрафований на 30 мільйонів євро.
- Після відсторонення від єврокубків, "МанСіті" також може отримати покарання від АПЛ, оскільки порушення фінансового фейр-плею також ведуть за собою не тільки покарання від УЄФА, а й від національної ліги. Покарання може коливатися від зняття очок в АПЛ до переведення в четвертий дивізіон чемпіонату Англії – Лігу 2.
- Для "Манчестер Сіті" порушення правил фінансового фейр-плею може мати фатальні наслідки. Окрім відсторонення від Ліги чемпіонів на 2 сезони, "містяни" можуть втратити титул чемпіонів Англії 2014 року, який перейде до "Ліверпуля".
У чому звинувачують "Манчестер Сіті"?
У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плею.
Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "МанСіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей. Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що "Сіті" з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувала витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.
Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" у 2014 році порушив правила фінансового фейр-плею на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).