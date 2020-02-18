Гвардіола розповів, що буде робити у випадку виключення "Манчестер Сіті" з АПЛ

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола опинився у доволі складній ситуації. Клубу на два роки заборонили участь в Лізі чемпіонів, а в Англії її можуть понизити.

Попри це, Гвардіола має намір залишитися в "Манчестер Сіті". Його контракт з клубом розрахований до 2021 року.

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У якій би лізі ми не грали, я все одно буду тут. Навіть якщо вони відправлять нас в Лігу 2, я залишуся тут. Настав час об'єднатися", – передає слова Гвардіоли журналіст Sky Sports Кавех Солхекол.

Нагадаємо,

УЄФА відсторонив англійський "Манчестер Сіті" від участі в єврокубкових змаганнях під егідою УЄФА протягом двох сезонів.

Таке суворе покарання пов'язане з порушенням клубом правил фінансового фейр-плею. Англійці не зіграють в головному європейському турнірі в сезонах 2020/21 і 2021/22. Крім цього, клуб буде оштрафований на 30 мільйонів євро.

Після відсторонення від єврокубків, "МанСіті" також може отримати покарання від АПЛ, оскільки порушення фінансового фейр-плею також ведуть за собою не тільки покарання від УЄФА, а й від національної ліги. Покарання може коливатися від зняття очок в АПЛ до переведення в четвертий дивізіон чемпіонату Англії – Лігу 2.

Для "Манчестер Сіті" порушення правил фінансового фейр-плею може мати фатальні наслідки. Окрім відсторонення від Ліги чемпіонів на 2 сезони, "містяни" можуть втратити титул чемпіонів Англії 2014 року, який перейде до "Ліверпуля".