Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола сконфузився після матчу з "Бьорнлі". Каталонець переплутав свій теперішній клуб з мюнхенською "Баварією", де працював до кар'єри в Манчестері.

Гвардіола розповідав про іспанського півзахисника Родрі, але раптом сказав "Баварія".

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Він завжди допомагав нам в подібних ситуаціях. Думаю, Родрі пристосовується, він ідеально підходить для АПЛ, чесно. І я думаю, що мюнхенська "Баварія"... Мюнхенська "Баварія". "Манчестер Сіті" купив... Мюнхенська "Баварія" – якого біса? Не знаю, про що я думав. Думаю, що "Манчестер Сіті" купив неймовірного гравця на роки вперед,

– резюмував каталонець.

Відео пресконференції Гвардіоли

Чутки про повернення Гвардіоли в "Баварію"

Іспанський тренер очолював "Баварію" з літа 2013 до 2016 року. З "Баварією" Гвардіола тричі виграв чемпіонат Німеччини та двічі національний кубок.

У листопаді "Баварії" звільнила Ніко Ковача з посади головного тренера. Наразі команду очолює Хансі Флік.

У ЗМІ з'явилися чутки, що Гвардіола може повернутися у Мюнхен. Сам тренер спростовує інформацію.

Контракт Гвардіоли з "Манчестер Сіті" чинний до 2021 року.