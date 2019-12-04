Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео

201 Читать новость на русском
Пеп Гвардіола / 24 канал

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола сконфузився після матчу з "Бьорнлі". Каталонець переплутав свій теперішній клуб з мюнхенською "Баварією", де працював до кар'єри в Манчестері.

Гвардіола розповідав про іспанського півзахисника Родрі, але раптом сказав "Баварія".

Дивіться також: "Манчестер Сіті" розгромив "Бернлі": результати матчів АПЛ та відео голів

Він завжди допомагав нам в подібних ситуаціях. Думаю, Родрі пристосовується, він ідеально підходить для АПЛ, чесно. І я думаю, що мюнхенська "Баварія"... Мюнхенська "Баварія". "Манчестер Сіті" купив... Мюнхенська "Баварія" – якого біса? Не знаю, про що я думав. Думаю, що "Манчестер Сіті" купив неймовірного гравця на роки вперед,
– резюмував каталонець.

Відео пресконференції Гвардіоли

Чутки про повернення Гвардіоли в "Баварію"

Іспанський тренер очолював "Баварію" з літа 2013 до 2016 року. З "Баварією" Гвардіола тричі виграв чемпіонат Німеччини та двічі національний кубок.

У листопаді "Баварії" звільнила Ніко Ковача з посади головного тренера. Наразі команду очолює Хансі Флік.

У ЗМІ з'явилися чутки, що Гвардіола може повернутися у Мюнхен. Сам тренер спростовує інформацію.

Контракт Гвардіоли з "Манчестер Сіті" чинний до 2021 року.

Студент із Швейцарії розгадав столітню фізичну загадку
сьогодні
12979
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Пеп Гвардіола Манчестер Сіті Баварія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:54 Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео
Юрій Семенюк 201
30 листопада 19:52 Збірна України дізналася суперників по груповому етапі Євро-2020
Юрій Семенюк 8345
сьогодні 17:00 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 255
сьогодні 14:11 Директор ТК "Футбол" докладніше розповів, що буде транслювати третій футбольний канал групи
Вісент Луїс 186
сьогодні 12:09 Удар українки Козлової став одним з найкращих дропшотів року: відео
Юрій Семенюк 156
Новини
Більше новин
Залиште відгук