Гвардіола відкладе трансфер лівого захисника заради українця Зінченка

Гра українського легіонера "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка вплинула на рішення головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Тренер вражений відмінною формою Олександра Зінченка, якому він готовий довірити місце на полі. Про це повідомляє London Evening Standard.

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При цьому залишається невизначеність з майбутнім в команді Бенджамена Менді, який пропустив більшу частину сезону через травму. Джерело зазначає, що виграти конкуренцію у Зінченка буде складним завданням для Менді.

Також Гвардіола поки відклав трансфер захисника "Лестера" Бена Чілвелла, яким "містяни" активно цікавилися раніше.

У нинішньому сезоні на рахунку Зінченка 26 матчів за "Ман Сіті" у всіх турнірах, в яких він відзначився голом і 5 асистами.

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