Гвардіола встановив суворий режим для українця Зінченка до кінця сезону

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Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола встановив правила для своїх футболістів, щоб команда успішно пройшла заключний відрізок сезону. За "містян" виступає українець Олександр Зінченко.

У інтерв'ю The Mirror Гвардіола розповів, що встановив футболістам строгий режим, який вони зобов'язані дотримуватися, щоб гідно завершити сезон і, можливо, взяти всі три трофеї (чемпіонство АПЛ, Кубок Англії і Лігу чемпіонів).

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"Ми задоволені результатами, але у нас не дуже багато часу, щоб переконувати себе: "Як все добре, все просто чудово". Ми сконцентровані, ми не можемо пити ні ковтка пива або іншого алкоголю. Хороша їжа, хороший відпочинок і підготовка до наступного матчу проти однієї з найкращих команд в Англії та Європі.

У них було шість днів на підготовку, а у нас два з половиною, ми не можемо дозволити собі розгульний спосіб життя. Саме тому я настійно попросив всіх футболістів о дев'ятій вечора бути вдома, а в одинадцять вже лягати спати,
– заявив наставник "Манчестер Сіті".

"Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" в гонці за перше місце в чемпіонаті Англії все ще розділяє одне очко, однак у підопічних Пепа Гвардіоли все ще є одна гра в запасі, чого немає у підопічних Юргена Клоппа.

Також "Сіті" продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, де в 1/4 фіналу зустрінеться з "Тоттенхемом".

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Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.

Раніше Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів. Таким чином Олександр очно не зіграє проти "Брайтона" у Кубку Англії 6 квітня, а також проти "Тоттенхема" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 9 квітня. Також під питанням його участь у матчі проти "Крістал Пелас" 14 квітня.

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Теги: Новини Спорту Спорт Манчестер Сіті Олександр Зінченко Футбол
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