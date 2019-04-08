Гвардіола встановив суворий режим для українця Зінченка до кінця сезону

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола встановив правила для своїх футболістів, щоб команда успішно пройшла заключний відрізок сезону. За "містян" виступає українець Олександр Зінченко.

У інтерв'ю The Mirror Гвардіола розповів, що встановив футболістам строгий режим, який вони зобов'язані дотримуватися, щоб гідно завершити сезон і, можливо, взяти всі три трофеї (чемпіонство АПЛ, Кубок Англії і Лігу чемпіонів).

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"Ми задоволені результатами, але у нас не дуже багато часу, щоб переконувати себе: "Як все добре, все просто чудово". Ми сконцентровані, ми не можемо пити ні ковтка пива або іншого алкоголю. Хороша їжа, хороший відпочинок і підготовка до наступного матчу проти однієї з найкращих команд в Англії та Європі.

У них було шість днів на підготовку, а у нас два з половиною, ми не можемо дозволити собі розгульний спосіб життя. Саме тому я настійно попросив всіх футболістів о дев'ятій вечора бути вдома, а в одинадцять вже лягати спати,

– заявив наставник "Манчестер Сіті".

"Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" в гонці за перше місце в чемпіонаті Англії все ще розділяє одне очко, однак у підопічних Пепа Гвардіоли все ще є одна гра в запасі, чого немає у підопічних Юргена Клоппа.

Також "Сіті" продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, де в 1/4 фіналу зустрінеться з "Тоттенхемом".

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Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна.

Раніше Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів. Таким чином Олександр очно не зіграє проти "Брайтона" у Кубку Англії 6 квітня, а також проти "Тоттенхема" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 9 квітня. Також під питанням його участь у матчі проти "Крістал Пелас" 14 квітня.

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