Гвардіола втретє поспіль довірив Зінченку місце в старті, українець зіграє з "Тоттенхемом"
"Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" назвали стартові склади на матч 2-го туру чемпіонату Англії. У стартовому складі "містян" знову вийде українець Олександр Зінченко.
У новому сезоні це тільки третій офіційний матч "Манчестер Сіті". Перший поєдинок був за Суперкубок Англії, в якому "Сіті" перемогли "Ліверпуль". Після цього команда Зінченка в чемпіонаті розгромила "Вест Хем".
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Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола довірив місце Олександру Зінченку в попередніх двох матчах, а тепер і в грі проти "шпор".
"Манчестер Сіті": Едерсон, Зінченко, Уокер, Отаменді, Ляпорт, Родріго, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлін, Сіла Б, Агуеро
"Тоттенхем": Льоріс, Уокер-Пітерс, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Вінкс, Сіссоко, Ндомбеле, Еріксен, Ламела, Кейн
Центральний поєдинок другого туру АПЛ в Україні можна буде переглянути онлайн та по телебаченню. Дозвіл на показ матчів нового сезону Англійської прем'єр-ліги в Україні має тільки телеканал Setanta.
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