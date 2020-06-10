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Як швидко сісти на шпагат: порада від чемпіонки Різатдінової
9 червня , 16:02 Як швидко сісти на шпагат: порада від чемпіонки Різатдінової
Софія Кулай
Чарівна Юлія Левченко показала, як тренується у Києві: відео
9 червня , 15:43 Чарівна Юлія Левченко показала, як тренується у Києві: відео
Михайло Гема
Титульний бій для Гвоздика: українець може зустрітися з черговим російським боксером
9 червня , 13:42 Титульний бій для Гвоздика: українець може зустрітися з черговим російським боксером
Михайло Гема