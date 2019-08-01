Гвоздик – Бетербієв: стало відомо місце проведення українсько-російського протистояння

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Гвоздик – Бетербієв місце бою
Гвоздик – Бетербієв місце бою / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу у версії WBC українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведе свій наступний бій з чемпіоном світу за версією IBF в першій важкій вазі Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

За словами промоутера Боба Арума, поєдинок пройде 18 жовтня в Філадельфії.

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Свій попередній бій проти Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО) Гвоздик також провів у Філадельфії.

Зазначимо, що і Гвоздик і Бетербієв є боксерами однієї промоутерської компанії – Top Rank, яку очолює Боб Арум.

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Спорт 24 писав, що Олександр Гвоздик за свій перший захист титулу чемпіона світу WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) заробив рекордний гонорар. Українець отримав 1 мільйон доларів.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик
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