Гвоздик – Бетербієв: як завершиться титульний поєдинок? Опитування

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Гвоздик – Бетербієв: як завершиться титульний поєдинок? Опитування
Гвоздик – Бетербієв: як завершиться титульний поєдинок? Опитування / boxingscene.com

Менше доби залишилося до моменту, як Олександр Гвоздик та Артур Бетербієв зустрінуться у титульному поєдинку. Боксери проведуть об'єднавчий бій за титули WBC й IBF у напівважкій вазі.

Обидва боксери є непереможними на професійному ринзі та здобули однакову кількість перемог. У Бетербієва рекорд з 14 поспіль дострокових перемог.

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Що цікаво, боксери свого часу зустрічалися в аматорському боксі. Перемогу здобув росіянин, адже Олександр не зміг продовжити бій через крововилив з носа.

Зате Гвоздик двічі програвав українцю Олександру Усику. Зрештою, обидва спортсмени мають прекрасну любительську школу.

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Фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, є Гвоздик. Однак шанси здобути перемогу практично рівні. Обидва спортсмени володіють потужним ударом.


Гвоздик проти Бетербієва: порівняння (інфографіка 24 каналу)

Поєдинок іменитих напівтяжів пройде на арені Liacouras Center у Філадельфії (США). Приблизний час початку бою 05:30 за київським часом.

Поєдинок Гвоздик – Бетербієв в Україні покаже телеканал "Інтер". О 04:30 за київським часом на каналі розпочнеться програма "Великий бокс".

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик Новини Спорту
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