Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика

18 жовтня у Філадельфії (США) відбудеться один з топ-поєдинків 2019 року у напівважкій вазі. Український чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик в об'єднавчому поєдинку зустрінеться з росіянином Артуром Бетербієвим, який володіє титулом IBF. Спорт24 розповідає, хто такий Артур Бетербієв.

Артур Бетербієв. Коротка біографія

Народився 21 січня 1985 року, Хасав'юрт (Росія, Дагестан).

Зріст 182 сантиметри.

Робоча рука – права.

Кількість боїв – 14. 14 перемог (14 нокаутом).

Прізвисько – "Білий панчер", "вовк".

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Любительська кар’єра

У любителях Бетербієв встиг спробувати свої сили у двох вагових категоріях – напівважкій та важкій. У 2007 році завоював титул чемпіона Росії в напівважкій вазі. У півфіналі Артур переміг майбутнього чемпіона в професіоналах – Сергія Ковальова.

Бетербієв чемпіон світу (2009 рік) і Європи (2006, 2010), переможець Кубка світу (2008). Перші Олімпійські ігри Артур програв в 1/8 фіналу Чжану Сяопіну. Бій відбувався у напівважкій вазі.

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Наступна Олімпіада для Бетербієва була у 2012 році у важкій вазі. В 1/4 фіналу росіянин програв Олександр Усику, який згодом виграв золоту медаль. Шляхи Артура та Усика перетнулися у чвертьфіналі чемпіонату світу 2011 року. Там звитягу також здобув українець і виграв світову першість.

Бетербієв – Гвоздик відео бою на чемпіонаті світу

Кар’єра професіонала

У 2013 році Артур Бетербієв після низки невдалих спроб укласти професійні контракти в Європі підписав 7-річний контракт з канадським менеджером Анною Ревою і дебютував 8 червня 2013 Монреалі проти Крістіана Круса.

Перші п'ять суперників Бетербієва були маловідомі, з якими Артур швидко справлявся. Та кожен з цих суперників був боксером з досвідом не менше 20-и боїв.

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У 2014 році Артур завоював три регіональні титули. У травні 2015 року Бетербієв за порадою шефа промоутерської компанії GYM (Groupe Yvon Michel) Івона Мішеля пішов від своєї менеджерки Реви до Ели Хеймона, що викликало скандал і судові розгляди з Ревою.

У 2017 році Бетербієв після завоювання свого першого титулу чемпіона світу IBF судився вже з Івоном Мішелем за розрив контракту. І в лютому 2018 Артур підписав контракт з компанією Top Rank Боба Арума, в надії на бої за чемпіонські титули інших боксерських організацій.

Бетербієв здобув титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний пояс IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді.

Бетербієв – Келлінг відео бою

Після цього він провів два захисти свого поясу – проти Каллума Джонсона та Радівое Калайджича. Усі бої на професійному ринзі Артур виграв достроково. Втім, справді сильних суперників у росіянина не було.

Зустріч з Гвоздиком

Під час любительської кар'єри Бетербієв і Гвоздик уже зустрічалися. На жаль, відео поєдинку немає, адже той бій відбувся понад десять років тому.

15 квітня 2009 року українець і росіянин зустрічалися у попередньому раунді турніру Ahmet Comert Memorial в Стамбулі, Туреччина і бій завершився перемогою Бетербієва технічним нокаутом. У Гвоздика була кровотеча з носа. Згодом росіянин виграв турнір.

Ми в любителях зустрічалися з українськими боксерами, які зараз чемпіони. З Гвоздиком я боксував десь на турнірі. Достроково я виграв цей бій, не пам'ятаю вже, що було в деталях. По-моєму, я йому ніс зламав, точно не пам'ятаю. Вони після другого раунду відмовилися боксувати,

– згадав Артур.

Прогноз

На папері Гвоздик є фаворитом поєдинку, але не абсолютним. Зійдуться насправді два рівні боксери й складно віддати комусь перевагу. Мабуть, не варто звертати увагу на перемогу Бетербієва над українцем у любителях.

Сила двох спортсменів у потужному ударі – обидва нокаутери. Також спортсмени пройшли хорошу любительську школу. Проблеми обох у тому, що вони боксували з посередніми боксерами. Артур робив це ледь не завжди з перервою у рік.

Бій у Філадельфії, швидше за все, не пройде всю дистанцію, а переможе той, у кого виявиться міцніше підборіддя.