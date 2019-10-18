Гвоздик – Бетербієв: анонс бою за чемпіонські пояси WBC та IBF

Чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик в об'єднавчому поєдинку зустрінеться з власником титулу IBF у напівважкій вазі Артуром Бетербієвим. Анонс українсько-російської битви читайте у матеріалі Спорт24.

Гвоздик – Бетербієв. Головне

Що: об’єднавчий поєдинок за титули WBC та IBF у напівважкій вазі

Де: Філадельфія (США), Liacouras Center

Коли: ніч із п’ятниці на суботу 19-го жовтня, 5:30

Трансляція: канал Інтер

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Чим важливий та цікавий бій

У напівважкій вазі домінують представники Росії. Титул IBF має Артур Бетербієв, WBO – Сергій Ковальвов, а WBA – Дмитро Бівол. І тільки найпрестижнішим поясом WBC володіє українець Олександр Гвоздик. Усі росіянин та українець декларують бажання стати абсолютними чемпіонами. Зокрема, Бівол та Ковальов заявили, що хочуть зустрітися з переможцем протистояння Гвоздик – Бетербієв.

Ймовірно, що протистояння Олександра та Артура стане початком шляху до звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі. Будь-який власник одного титулу захоче боксувати з боксером, який має два пояси.

Що Гвоздик, що Бетербієв не проти об’єднати всі пояси. Окрім того, у напівважкій вазі вкрай мало топ-боксерів, тому чемпіонам не залишається нічого іншого, як боксувати одне проти одного.

Сергій Ковальов знайшов інший вихід. Росіянин взагалі вирішив захистити титул проти середньоваговика Сауля Альвареса. Ймовірно, це найбільший бій у кар’єрі Сергія, за який він заробить собі на безтурботну пенсію.



Гвоздик проти Бетербієва: порівняння (інфографіка 24 каналу)

Що варто знати про Бетербієва

Росіянин має хорошу любительську школу. На рівні аматора Бетербієв чемпіон світу (2009 рік) і Європи (2006, 2010), переможець Кубка світу (2008).

Бетербієв двічі зустрічався з Олександром Усиком і програв українцю. Окрім того, Артур бився з Гвоздиком у 2009 році. Тоді бій завершився технічним нокаутом. У Гвоздика начебто був перелом носу.

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Бетербієв здобув титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом й здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді. Після цього він провів два захисти свого поясу – проти Каллума Джонсона та Радівое Калайджича. Усі бої на професійному ринзі Артур виграв достроково.

Як боксери підходять до бою

Останній бій Бетербієв провів 4 травня й достроково переміг боснійця Радівое Калайджича. Поєдинок завершився вже у 5 раунді.

Гвоздик востаннє виходив у ринг 30 березня. Тоді Олександр переміг Дуду Нгумбу, адже той не зміг продовжити бій після 5 раунду. Проблема обох боксерів у тому, що вони боксували з посередніми суперниками.

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Прогноз

Обидва боксери мають потужний удар. Перед поєдинок Гвоздик та Бетербієв заявляли, що не планують встрягати в "рубку". Але, ймовірно, що нею все й завершиться. Кожному з боксерів достатньо одного удару, щоб завершити протистояння.

Навряд чи бій триватиме всі 12 раундів. Якщо ж поєдинок пройде всю дистанцію, то у Гвоздика більше шансів здобути перемогу по очках.