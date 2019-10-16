Гвоздик – Бетербієв: де дивитися онлайн чемпіонський бій

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Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв: де дивитися онлайн чемпіонський бій
Гвоздик – Бетербієв: де дивитися онлайн чемпіонський бій / boxingscene.com

У ніч на 19 жовтня у Філадельфії (США) Олександр Гвоздик зустрінеться з Артуром Бетербієвим. На кону українсько-російського протистояння стоятимуть чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі. В Україні поєдинок можна переглянути по телебаченню.

Поєдинок Гвоздик – Бетербієв в Україні покаже телеканал "Інтер". О 04:30 за київським часом на каналі розпочнеться програма "Великий бокс".

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Поєдинок іменитих напівтяжів пройде на арені Liacouras Center у Філадельфії (США). Приблизний час початку бою 05:30 за київським часом.

Напередодні бою, у п'ятницю, 18 жовтня, о 22:00 в ефірі "Інтера" вийде спецпроєкт "Олександр Гвоздик. Перемоги в рингу і в житті".

Сайт Спорт24 проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Це вже не перша зустріч боксерів: перший поєдинок пройшов в рамках аматорського турніру у 2009 році. Тоді в першому раунді Гвоздик достроково програв.

Що цікаво, Бетербієв свого часу бився проти українського супертяжа Олександра Усика й поступився.

Огляд бою Гвоздик – Бетербієв читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
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