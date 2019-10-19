Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою

У ніч на 19 жовтня у Філадельфії (США) Олександр Гвоздик зустрінеться з Артуром Бетербієвим. На кону українсько-російського протистояння стоятимуть чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі.

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Вечір боксу у Філадельфії розпочнеться о 4:30 за українським часом. Саме тоді на телеканалі "Інтер" у прямому ефірі вийде програма "Великий бокс", в рамках якої й покажуть бій Гвоздик – Бетербієв. Приблизний час початку бою – о 5:30.

Коли онлайн бою буде доступний, він буде опублікований у цій новині.