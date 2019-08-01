Гвоздик – Бетербієв: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

98 Читать новость на русском
Гвоздик – Бетербієв – прогноз на 18.10.2019 за титули WBC і IBF
Гвоздик – Бетербієв прогноз

Чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведе свій наступний бій з чемпіоном світу за версією IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО). Експерти дали свій прогноз на цей бій.

Гвоздик – Бетербієв: прогноз

Це буде бій, в якому кожен з боксерів виставив на кін свій титул чемпіона. Гвоздик проводитиме другий захист титулу WBC. Для Бетербієва це стане третій захист титулу IBF. Поки букмекери не віддають значної переваги одному з боксерів. Хоча шальки терезів більше схилені на бік перемоги українця Гвоздика.

Читайте також: Гвоздик – Бетербієв: стало відомо місце проведення українсько-російського протистояння

Прогноз Favorit

Їх експерти приймають ставки на перемогу Гвоздика з коефіцієнтом 1,70. На перемогу Бетербієва коефіцієнт 2,23. На те, що бій закінчиться внічию, коефіцієнт 21,00. Інших ставок на цей бій поки немає.

Прогноз 1xbet

У них значно рівніші коефіцієнти на перемогу одного з боксерів – 1,82 на Гвоздика та 1,984 на його суперника. Нічия – 23,00.

Нагадаємо, бій Гвоздик – Бетербієв відбудеться 18 жовтня в Філадельфії

До слова: Став відомий гонорар українця Гвоздика за бій проти росіянина Бетербієва

blog_ava
Ток-шоу і серіали: що показуватиме новий російськомовний канал України
сьогодні
8464
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео
сьогодні 14:01 "Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео
774
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11000
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5974
Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
сьогодні 08:35 Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
1558
"Дніпро-1" переміг "Олімпік" завдяки голам Булеци та Супряги: відео
31 липня 21:11 "Дніпро-1" переміг "Олімпік" завдяки голам Булеци та Супряги: відео
989
Новини
Більше новин
Залиште відгук