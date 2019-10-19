Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC

У ніч на 19 жовтня у Філадельфії (США) Олександр Гвоздик зустрівся з Артуром Бетербієвим. На кону українсько-російського протистояння стояли чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі. Їх виграв Бетербієв

Обоє боксерів з першого раунду пішли вперед. І вже наприкінці Гвоздик опинився на ринзі. Під час клінчу Бетербієв відштовхнув українця, який перечепився через його ногу та впав на ринг. Однак рефері чому почав відраховувати нокдаун Гвоздику. Це сталося вже перед самим кінцем раунду, то в перерві тренер українця Тедді Атлас навіть вибіг на ринг, що висловити своє незадоволення арбітру.

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Перед початком другого раунду арбітр таки скасував своє рішення про нокдаун після підказки інших суддів.

У другому раунді обидва боксери обмінялися потужним атаками – у Гвоздика пройшла "двійка", натомість росіянин у клінчі завдав удару. Але зробив це доволі брудно, адже "додав" ліктем в обличчя суперника.

Третій раунд Гвоздик заніс собі в актив. В одній з атак він завдав одразу п'ять ударів, які дійшли до цілі. А також вдало захищався. Натомість завершення четвертого раунду собі в актив зміг занести росіянин – він провів активну атаку, після якої Гвоздик опинився на канатах.

П'ятий раунд відзначився активною роботою обох боксерів. Вони активно йшли в боротьбу, не втікаючи один від одного. Так було і в шостому раунді. Хоча знову перед самим гонгом Гвоздик опинився на ринзі. Але цього разу суддя одразу не зарахував нокдаун.

У сьомому та восьмому раундах у Гвоздика почали проходити влучні удари. Але росіянин виявився доволі стійким. А от Гвоздику стійкості не вистачило в дев'ятому раунді. Українець повністю його програв. І вже в кінцівці ледве тримався на ногах.

На початку десятого раунду Гвоздик знову опинився на ринзі. Але арбітр знову не зарахував нокдаун.

Та саме в десятому раунді все і закінчилося. Гвоздик тричі опинився в нокдауні. І програв. Перша поразка українця в професійному ринзі. Та втрата чемпіонського титулу WBC.

При цьому варто відзначити, що рішенням суддів Гвоздик міг перемогти.