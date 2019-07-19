Гвоздик хоче стати абсолютним чемпіоном – йому доведеться перемогти трьох росіян

Олександр Гвоздик вважає, що його бій проти Артура Бетербієва це початок визначення абсолютного чемпіона в напівважкій вазі. Боксери зустрінуться в об'єднавчому поєдинку, на кону якого стоятимуть пояси WBC та IBF.

Український чемпіон світу за версією WBC переконаний, щоб стати абсолютним чемпіоном світу треба перемогти всіх суперників.

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Як визначити абсолютного чемпіона? Тут один є спосіб – це перебоксувати один з одним. Наш бій з Бетербієвим буде хорошим початком і прикладом. Ну а далі вирішиться.



Суперсерія? Це такий проект, який у цій вазі не так вигідний. Краще, напевно, проводити ось такі об'єднавчі бої. Тоді у спортсменів є більше можливостей і кращі важелі, щоб вибивати для себе більш комфортні умови, ніж рухатися строго за контрактом, де тебе можуть зобов'язувати. Початок – мій бій з Бетербієвим, а далі подивимося,

– сказав Олександр.

Об'єднавчий поєдинок Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв повинен відбутися 18 жовтня в США. Точне місце проведення оголосять згодом.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді.

Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.

Інші володарі чемпіонських поясів у напівважкій вазі

WBA – росіянин Дмитро Бівол (Маркус Браун тимчасовий чемпіон)

WBO – росіянин Сергій Ковальов

Українські абсолютні чемпіони світу

В історії українського боксу був тільки один абсолютний чемпіон світу. Олександр Усик у важкій вазі зібрав усі чемпіонські пояси у 2018 році. 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим.

Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик. У 2019 році Усик втратив усі пояси, а відтак і звання абсолютного чемпіона світу, оскільки вирішив змінити вагову категорію.

На цей момент до звання абсолютного чемпіона світу крокує Василь Ломаченко. Українець вже має пояс WBO і WBA. 31 серня в бою проти Люка Кемпбелла Василь спробує завоювати титул WBC. Залишиться тільки пояс IBF, яким володіє Річард Коммі.