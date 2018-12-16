Гвоздик може провести бій з французом, який переміг відомого українця

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Гвоздик може провести бій з французом Нгумбу
Гвоздик може провести бій з французом Нгумбу / GETTY IMAGES

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик може провести бій проти француза Дуду Нгумбу. Французький боксер може вийти в ринг проти українця у рамках добровільного захисту.

Поєдинок може відбутися 30 березня у Флориді, повідомляє SportArena з посиланням на журналіста Майкла Вудса.

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У своєму останньому бою Нгумбу здолав швейцарського боксера Йоанна Конголо.

У минулому француз проводив два успішні поєдинки в Україні проти росіянина Умара Саламова та відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова.

Обов'язковим претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун (23-0, 16 КО). Він переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист. Гвоздик вирішив скористатися можливістю.

Олександр завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) і готовий повернутися в ринг вже через чотири місяці.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
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