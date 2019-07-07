Гвоздик може провести наступний бій проти непереможного мексиканського екс-чемпіона

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Хільберто Рамірес
Хільберто Рамірес / з відкритих джерел

Екс-чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканець Хільберто Рамірес (40-0, 26 КО) може битися за титул чемпіона світу в рамках напівважкої ваги (до 79,4 кг). У новій ваговій категорії мексиканець провів тільки один поєдинок і переміг Томмі Карпенсі.

Йдеться про сутичку за титул WBC з українським чемпіоном Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО).

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Обидва спортсмени представляють промоутерську компанію Боба Арума Top Rank Promotions. Нібито попередні розмови про поєдинок вже були, повідомляє vRINGe.

Промоутер сказав, що наступний бій проведу вже у вересні. Вони запропонували провести поєдинок за титул. Це може бути титул WBC. Бій з Гвоздиком був би чудо – сутичка двох небитих бійців,
– сказав боксер.

Пріоритет Раміреса саме титул WBC, але мексиканець готовий битися і з володарем пояса за версією IBF російським нокаутером Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

Мене мотивує ця новина. Відмінний шанс. Дуже хочу дістати титул за версією WBC. Сподіваюся, Гвоздик і його команда погодяться. Вболівальники були б раді. Але є ще і шанс поборотися за титул IBF. Я готовий і до цього варіанту. Мета – завоювати титул до кінця року. Ми впевнені, що у нас вийде,
– резюмував мексиканець.

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Українець раніше заявив, що планує провести наступний бій у серпні-вересні. За словами Гвоздика, у цей час він має провести захист титулу чемпіона.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Гвоздик
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