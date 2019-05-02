Гвоздик назвав дату свого наступного бою та ймовірного суперника

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик планує провести наступний бій у серпні-вересні 2019 року. Це буде чемпіонський поєдинок.

За словами Гвоздика, у цей час він має провести захист титулу чемпіона. Відтак ймовірним суперником є Маркус Браун, який є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій.

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"Я повинен боксувати в серпні-вересні. По лінії WBC Маркус Браун – обов'язковий претендент, з ким я повинен проводити наступний захист. Але якщо команда Брауна домовиться з Дмитром Біволом, то, найімовірніше, будуть битися з ним. Адже там теж буде бій за чемпіонський пояс WBA. Тут уже вступає в гру політика, на яку я не впливаю. Якщо це буде Браун, то буду захищатися проти нього. Якщо ні – буду захищатися проти того, хто наступний за списком", – розповів Олександр Гвоздик в інтерв'ю Luckypunch.net.

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Хто такий Маркус Браун?28-річний американський боксер, який на професійному ринзі провів 23 поєдинки та всі виграв, 16 – нокаутом. Його зріст 187 см, а розмах рук – 192 см. Браун використовує стійку лівші. У 2012 році у складі збірної команди США з боксу брав участь у літніх Олімпійських іграх в Лондоні, але в 1-му раунді змагань програв австралійцю Дем'єну Хуперу. Браун – "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBA та за версією WBC Silver.