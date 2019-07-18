Гвоздик офіційно проведе об'єднавчий поєдинок з росіянином Бетербієвим: названо дату

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Гвоздик проведе бій з Бетербієвим – дата бою
Гвоздик проведе бій з Бетербієвим / Фото з відкритих джерел

Український чемпіон WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) вперше в кар'єрі проведе об'єднавчий бій.

Промоутер Гвоздика Боб Арум підтвердив, що харків'янин в жовтні зустрінеться з 34-річним чемпіоном IBF росіянином Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

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Об'єднавчий поєдинок повинен відбутися 18 жовтня в США. Точне місце проведення оголосять згодом.

Зазначимо, що і Гвоздик і Бетербієв є боксерами однієї промоутерської компанії – Top Rank, яку очолює Боб Арум.

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Спорт 24 писав, що Олександр Гвоздик за свій перший захист титулу чемпіона світу WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) заробив рекордний гонорар. Українець отримав 1 мільйон доларів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Гвоздик Бокс
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