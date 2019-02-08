Гвоздик офіційно проведе захист титулу WBC проти досвідченого француза

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик офіційно дізнався суперника проти якого проведе перший захист свого титулу.

Гвоздик перший захист титулу чемпіона світу проведе проти француза Доудоу Нгумбу.

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Як і очікувалося, поєдинок відбудеться 30 березня на 2300 Arena у Філадельфії (США).

Олександр Гвоздик завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном. Останній продовжує відновлюватися після важкого нокауту. Якщо раніше Стівенсон міг лише тільки говорити, то зараз він встав на ноги й навіть зробив кілька кроків.

Обов'язковим же претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун (23-0, 16 КО). Він переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист. Гвоздик вирішив скористатися можливістю.

Хто такий Доудоу Нгумбу?

37-річний боксер-ветеран, який на професійному ринзі провів 38 поєдинків. У його активі 14 нокаутів та 8 поразок. Нгумбу народився у столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі. Його зріст 180 см, а робоча рука – права. У минулому француз проводив два успішні поєдинки в Україні проти росіянина Умара Саламова та відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова. У своєму останньому бою Нгумбу здолав швейцарського боксера Йоанна Конголо.

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