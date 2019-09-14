Гвоздик оцінив Бетербієва: Він дуже жорсткий і складний суперник

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик поділився очікуваннями від бою з володарем поясу IBF Артуром Бетербієвим. Боксери зустрінуться 18-го жовтня у США.

Гвоздик назвав російського опонента сильним суперником й сподівається, що в них вийде захопливий поєдинок.

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Він дуже жорсткий і сильний хлопець, він багато тисне на суперника, у нього серйозне аматорське минуле, так що він дуже складний суперник.



Я сподіваюся, що у нас вийде видовищний бій. Але, якщо бути чесним, мені немає різниці. Моя мета – перемогти його, а як я це зроблю – немає різниці. Але, думаю, це буде захопливий бій,

– цитує Гвоздика The Ring.

Бій Гвоздик – Бетербієв запланований на 18 жовтня і відбудеться у Філадельфії на арені Liacouras Center.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу . Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді. Після цього він провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.