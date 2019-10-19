Гвоздик перемагав Бетербієва рішенням суддів, але програв технічним нокаутом

Український боксер Олександр Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву звання чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Загалом боксери провели доволі рівний поєдинок. Але його кінцівка краще далася саме Бетербієву. Вже у дев'ятому раунді він активно пішов в атаку, завдавши декілька прицільних ударів по Гвоздику. А у десятому раунді тричі відправив українця в нокдаун, і суддя припинив бій. Тож Бетербієв переміг технічним нокаутом.

До слова: Гвоздик – Бетербієв: відео бою

Однак якби бій тривав усі 12 раундів, переможцем міг би стати і Гвоздик. Top Rank опублікували оцінки суддів. Двоє з них бо зупинки бою перевагу віддали саме українському боксеру – 87:83 та 86:85. І лише один росіянину – 87:83. Тож Гвоздик мав шанс стати чемпіоном світу за версіями WBC та IBF.