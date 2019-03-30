Гвоздик переважив Нгумбу перед першим захистом титулу: відео

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Гвоздик – Нгумбу церемонія зважування
Гвоздик – Нгумбу церемонія зважування / boxingscene.com

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) виявився важчим француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) напередодні поєдинку.

У п'ятницю, 29 березня, відбулася церемонія зважування боксерів. Ваги під українським спортсменом зупинилися на позначці 79,2 кг, а вага француза склала 79,1 кг.

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Обидва спортсмени вклалися в ліміт напівважкої вагової категорії – 79,4 кг. Для Гвоздика це буде перший захист пояса, який він завоював в грудні 2018 року, нокаутувавши Адоніса Стівенсона.

Церемонія зважування перед боєм Гвоздик – Нгумбу: дивіться відео


На тижні стало відомо, що Олександра в Філадельфії підтримають більше 300 українських уболівальників, а всі квитки на поєдинок були розпродані.

Бій Гвоздик – Нгумбу відбудеться у Філадельфії (США) вранці, 31 березня. Орієнтовний час початку бою – о 05:00 за київським часом.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Гвоздик
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