Гвоздик: Після Олімпіади ми отримали все, політики були добрими до нас, щоб отримати голоси

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році Олександр Гвоздик згадав, як його та партнерів по збірній зустрічали в Україні після успішного виступу на Олімпіаді.

Гвоздик розповів, що політики "засипали" боксерів подарунками, оскільки в жовтні 2012-го в Україні відбувалися парламентські вибори.

Читайте також: Гвоздик покинув бокс, щоб працювати охоронцем нічного клубу та утримувати вагітну дружину

"Багато людей зустрічали нас, була музика та квіти. Всі політики хотіли зустрітися з нами, тому що нам пощастило. У той час в Україні були вибори (парламентські, – Спорт24), відразу після Олімпійських ігор. І для всіх олімпійців, для всієї нашої команди, яка приїхала, всі політики намагалися бути добрими до нас, щоб отримати більше голосів для себе. Вони дарували нам подарунки. Думаю, що у вас (у США, – Спорт24) те саме. Як і в Україні й Росії та інших пострадянських країнах", – резюмував чемпіон світу за версією WBC.

"Коли ти демонструєш хороші результати для своєї країни на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу – зазвичай влада виділяє тобі місце для проживання. Якусь квартиру, чи дім. І, звичайно, на цьому етапі перед виборами вони розуміли, що повинні виконати свою роботу, щоб отримати більше голосів. Отож ми отримали все, навіть більше. Все можливе й неможливе. Звісно, що після Олімпіади ми давали багато інтерв’ю і люди почали впізнавати нас на вулиці", – зазначив Олександр.

На Олімпійських іграх у Лондоні українська збірна завоювала п'ять медалей. Золото здобули Олександр Усик та Василь Ломаченко, срібло – Денис Берінчик. Гвоздик сумнівно програв у півфіналі й задовольнився бронзою. Також бронзова нагорода в активі Тараса Шелестюка.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram