Гвоздик: Після Олімпіади ми отримали все, політики були добрими до нас, щоб отримати голоси

58 Читать новость на русском
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році Олександр Гвоздик згадав, як його та партнерів по збірній зустрічали в Україні після успішного виступу на Олімпіаді.

Гвоздик розповів, що політики "засипали" боксерів подарунками, оскільки в жовтні 2012-го в Україні відбувалися парламентські вибори.

Читайте також: Гвоздик покинув бокс, щоб працювати охоронцем нічного клубу та утримувати вагітну дружину

"Багато людей зустрічали нас, була музика та квіти. Всі політики хотіли зустрітися з нами, тому що нам пощастило. У той час в Україні були вибори (парламентські, – Спорт24), відразу після Олімпійських ігор. І для всіх олімпійців, для всієї нашої команди, яка приїхала, всі політики намагалися бути добрими до нас, щоб отримати більше голосів для себе. Вони дарували нам подарунки. Думаю, що у вас (у США, – Спорт24) те саме. Як і в Україні й Росії та інших пострадянських країнах", – резюмував чемпіон світу за версією WBC.

"Коли ти демонструєш хороші результати для своєї країни на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу – зазвичай влада виділяє тобі місце для проживання. Якусь квартиру, чи дім. І, звичайно, на цьому етапі перед виборами вони розуміли, що повинні виконати свою роботу, щоб отримати більше голосів. Отож ми отримали все, навіть більше. Все можливе й неможливе. Звісно, що після Олімпіади ми давали багато інтерв’ю і люди почали впізнавати нас на вулиці", – зазначив Олександр.

На Олімпійських іграх у Лондоні українська збірна завоювала п'ять медалей. Золото здобули Олександр Усик та Василь Ломаченко, срібло – Денис Берінчик. Гвоздик сумнівно програв у півфіналі й задовольнився бронзою. Також бронзова нагорода в активі Тараса Шелестюка.

 

 

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
сьогодні
31342
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Його очі налилися кров'ю: тренер "Зорі" згадав, як образив гарячого легіонера
сьогодні 15:51 Його очі налилися кров'ю: тренер "Зорі" згадав, як образив гарячого легіонера
9
Кортеж Суркіса та "Динамо" порушив правила дорожнього руху, за що отримав "покарання": відео
сьогодні 13:41 Кортеж Суркіса та "Динамо" порушив правила дорожнього руху, за що отримав "покарання": відео
682
Європейські ігри-2019: дата та місце проведення
сьогодні 12:45 Європейські ігри-2019: дата та місце проведення
85
У матчі НБА баскетболісти бездарно закинули м'яч у власний кошик: курйозне відео
сьогодні 12:01 У матчі НБА баскетболісти бездарно закинули м'яч у власний кошик: курйозне відео
833
Шевченко визначився, чи гратиме Ракіцький за збірну України
сьогодні 08:53 Шевченко визначився, чи гратиме Ракіцький за збірну України
2283
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук