Гвоздик покинув бокс, щоб працювати охоронцем нічного клубу та утримувати вагітну дружину

Чемпіон світу у першій важкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик розповів, як зрозумів, що бокс це його шлях. Боксер заявив, що це відбулося не відразу.

Олександр зізнався, що зіштовхнувся з труднощами й був вимушений суміщати роботу охоронцем у нічному клубі та тренування у спортивному залі.

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"Це не відбулося відразу. Коли я прийшов у зал моя перша ціль була стати сильнішим, навчитися захищати себе, бути сильнішими, аніж мої однокласники. Але згодом мій перший тренер сказав: "Ти станеш чудовим панчером". Він сказав це, коли мені було близько 12 років. Ось як воно було", – згадав Олександр.

Згодом настав важкий час, коли я зустрів свою дружину. На той час вона не була ще моєю дружиною. Вона завагітніла. Я думав, що я відповідальний чоловік і зможу заробити гроші, щоб забезпечувати сім’ю, бути справжнім чоловіком. Ось чому в мене був невеликий відхід зі спорту. Я пішов працювати й потім через 6 місяців я повернувся у зал,

– розповів Гвоздик.

"Спочатку я почав суміщати роботу та тренування. Я працював охоронцем нічного клубу. Вночі я залишався у клубі й працював, а зранку йшов у зал. Спершу це було як підтримання форми, щоб не стати повним. Згодом ми вирішили, що я битимуся на чемпіонаті міста. Я завоював перше місце. Вони сказали, що я можу взяти участь у чемпіонаті України. Я сказав: "Чому б ні?" Все було по-старому. Вночі я працював, а зранку йшов на тренування", – резюмував боксер.

Урешті-решт, я виграв національну першість. І мені сказали, що тепер я можу поїхати на чемпіонат світу між університетами в Росії. І після цього я вирішив звільнитися з роботи й сфокусуватися на боксі. Я поїхав туди й виграв золоту медаль. Я зрозумів, що буде нерозумно не спробувати реалізувати себе як боксер,

– додав Олександр.

Гвоздик здобув пояс WBC у ніч на неділю, 2 грудня, 2018 року. Гвоздик відправив канадця Адоніса Стівенсона у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

Перший захист титулу чемпіона світу українець проведе проти досвідченого француза Доудоу Нгумбу.

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