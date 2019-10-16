Гвоздик про війну України й Росії: Не хочу проводити паралелі з боєм проти Бетербієва

Український чемпіон WBC Олександр Гвоздик та російський чемпіон IBF Артур Бетербієв прокоментували політичну складову поєдинку.

Як відомо, поєдинок Гвоздик – Бетербієв відбудеться 18 грудня у Філадельфії. На кону бою стоятимуть пояси IBF і WBC в напівважкій вазі.

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Журналісти Fight news.com запитали обох боксерів про політичну складову поєдинку, адже Росія веде війну з Україною.

Я просто спортсмен. Я не хочу проводити паралелі з боєм. Я живу в Каліфорнії, він живе в Монреалі. Я просто нічого про це не знаю,

– цитує Гвоздика Fight news.com.

У свою чергу Бетербієв заявив, що війна шкідлива для людей.

Будь-яка війна шкідлива для людей, але я дійсно не хочу про це говорити. Це далеко від мене в Канаді,

– резюмував росіянин.

Що відомо про Бій Гвоздик – Бетербієв?

Поясом WBC володіє українець Олександр Гвоздик, а титулом – IBF росіянин Артур Бетербієв. На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

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Бетербієв здобув титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний пояс IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді. Після цього він провів два захисти свого поясу.

У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича. Гвоздик завоював титул WBC у напівважкій 1 грудня 2018 року. У Канаді українець нокаутував Адоніса Стівенсона.

У ніч на 31 березня Гвоздик у Філадельфії провів перший захист титулу та впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.