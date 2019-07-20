Український боксер Олександр Гвоздик готовий битися у Росії. Боксер, який у наступному поєдинку зустрінеться з росіянином Артуром Бетербієвим, не бачить у цьому проблеми.

Гвоздик навів приклад Олександра Усика, який у Москві переміг росіянина Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу.

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А в чому проблема? Ось, були до Саші Усика питання. Якщо для тих, хто вважає Росію ворогом або загарбником, так людина поїхала в тил ворога, на очах у тисячі ворогів вразила їх солдата, вороги послухали український гімн, що в цьому поганого? Цим треба пишатися,

– заявив Гвоздик в інтерв'ю Tribuna.com.

Окрім того, Гвоздик прокоментував війну між Росією та Україною. На його думку, війна – це засіб наживи та бізнес. За його словами, війну влаштували компанії, що виробляють техніку, заробляють на військовій техніці.

Ось чомусь ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант. Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю. Це скільки вам повинно бути років, щоб у це вірити? Що це тому, що одні говорять російською, інші – українською. Це ж нісенітниця. Можливо, я дурний. Але я в це не вірю.



Те ж саме Крим. Чому в Криму немає війни? Адже там не зробили жодного пострілу. Що, Крим не так важливий, як Донецьк або Луганськ? Думаю, що як стратегічний об'єкт він важливіший. Я думаю, це все нав'язане людям, щоб відволікати їх від основних проблем. Плюс війна – це ж прибуткова справа,

– резюмував боксер.

На думку Гвоздика, у конфлікт винне керівництво України та Росії.

Винні обоє. Думаєте, Порошенко з Путіним не на зв'язку? Я вас благаю,

– сказав Гвоздик.

Наступний поєдинок Олександр Гвоздик проведе проти Артура Бетербієва. Він повинен відбутися 18 жовтня у США. Точне місце проведення оголосять згодом.