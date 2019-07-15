Гвоздик проведе наступний бій з росіянином: промоутери вже працюють на організацією

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) може отримати об'єднавчий бій.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

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За даними журналіста The Athletic промоутерська компанія Top Rank працює над організацією поєдинку Гвоздика проти володаря поясу IBF росіянина Артура Бетербієва (14-0, 14 КО). Поєдинок буде показаний на ESPN.

Окрім Бетербієва кандидатом на поєдинок з українцем є мексиканський напівважковаговик Хільберто Рамірес (40-0, 26 KO).

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Спорт 24 писав, що Олександр Гвоздик за свій перший захист титулу чемпіона світу WBC в напівважкій вазі (до 79,4 кг) заробив рекордний гонорар. Українець отримав 1 мільйон доларів.