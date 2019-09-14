Гвоздик провів дуель поглядів з росіянином Бетербієвим перед чемпіонським боєм: відео

Чемпіон WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик зустрінеться з чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим з Росії. Напередодні боксери провели дуель поглядів.

Під час дуелі поглядів жодних неприємних ексцесів між боксерами не виникло. Єдине, що Гвоздик спочатку поклав чемпіонський пояс не на те плече. Тож перекладав його вже під час позування.

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Дуель поглядів Гвоздика та Бетербієва (дивитися з 19:10)

Бій Гвоздик – Бетербієв запланований на 18 жовтня і відбудеться в Філадельфії на арені Liacouras Center.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді. Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.