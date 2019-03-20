Гвоздик розпочав фінальний тиждень спарингів перед захистом титулу WBC: фото

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) розпочав останній тиждень спарингів в рамках підготовки до добровільного захисту титулу в поєдинку з французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Фотографією з тренування український боксер поділився у власному Instagram.

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"Останній тиждень спарингів", – написав Гвоздик у підписі до фото з тренування.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last week of sparrings. #gvozdyk #teamgvozdyk #kharkov #venum

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Гвоздик в ніч з 30-го на 31 березня в Філадельфії на 2300 Arena вперше захищатиме свій титул, отриманий в минулому році в поєдинку з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО). Всього Гвоздик провів на профі-рингу 16 поєдинків і у всіх переміг (в 13 – нокаутом).

37-річний уродженець Конго Нгумбу провів 46 боїв на професійному рингу, з яких 38 перемог (14 – нокаутом) і 8 поразок.

Спорт 24 писав, що наречена колишнього чемпіона світу Адоніса Стівенсона Сімона Год розповіла, що боксера виписали додому після нокауту в бою проти українця Олександра Гвоздика.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
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