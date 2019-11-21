Гвоздик розповів про плани стати чемпіоном світу після поразки Бетербієву

Олександр Гвоздик заявив, що націлений знову стати чемпіоном світу після поразки Артуру Бетербтіеву. У поєдинку з росіянином Гвоздик втратив титул чемпіона світу за версією WBC.

Гвоздик сказав, що йому найбільше подобається титул WBC, однак він рухатиметься до чемпіонського звання за будь-якою версією.

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Буду рухатися по тій лінії, де є можливість рухатися. Хочеться бути чемпіоном. Я скажу так, що професійний бокс складається з двох складових: поясів і слави, також з фінансової частини. Мені здавалося, що в профі всі розповідають, що б'ються за пояса, але, насправді, заради грошей. Як з'ясувалося, его і в мене є.



Ось після бою я усвідомив, що пояс-то залишився, по суті, але без титулу якось гірше. Веселіше, коли ти чемпіон. І сприйняття людей зовсім інше. Тому, звичайно, хочеться повернути титул. Буде це зелений пояс – добре, хотілося б. Якийсь інший – теж здорово,

– сказав Гвоздик.

Наразі Гвоздик є тільки у двох рейтингах – WBC та IBF. У рейтингу WBC українець посідає другу сходинку, IBF – 9-у. Чемпіоном за цими версіями є кривдник українця – Артур Бетербієв.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Він відбувся 18 жовтня у США. Український боксер перемагав росіянина по очках, однак у 10 раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.



Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково.