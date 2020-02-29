Гвоздик розповів про поразку Бетербієву: Проблеми були комплексні

Український боксер Олександр Гвоздик прокоментував поразку Артуру Бетербієву. Росіянин переміг Гвоздика 18 жовтня 2019 року і відібрав в українця чемпіонський титул WBC. Бій завершився у 10-у раунді технічним нокаутом.

У своєму інстаграмі Гвоздик відмовився аналізувати бій, заявивши про комплексні проблеми.

Дивіться також: Гвоздик – Бетербієв: відео бою

По бою з Бетербієвим. Що ви очікуєте від мене почути? Що костюм для виходу 20 кілограмів важив або що боксерки натирали? Проблеми були і вони комплексні. Я не буду ні розбирати їх тут, ні виправдовуватися, ні вішати відповідальність на кого-небудь,

– сказав Гвоздик.

У коментарях до свого допису український боксер також заявив, що Бетербієв був кращим у поєдинку.

"Замість цього, я краще займуся виправленням помилок і, я сподіваюся, ми зустрінемося знову", – додав Гвоздик.

Для Гвоздика поразка від Бетербієва стала першою на професійному ринзі. До цього 32-річний українець здобув 17 перемог, завоювавши титул WBC у напівважкій вазі.

Наразі Гвоздик інтенсивно тренується, про що повідомляє в інстаграмі. Втім, хто стане наступним суперником Олександра – наразі не повідомляється.