Гвоздик розповів, що відчував, коли відправив свого суперника в лікарню

Український боксер Олександр Гвоздик, який є чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі, розповів про останніх боксерів, які виходили з ним у ринг. Зокрема, після бою з українцем Адоніс Стівенсон та Дуду Нгумбу потрапили до лікарні.

У ніч на 31 березня Гвоздик у Філадельфії успішно провів свій перший захист титулу , перемігши Нгумбу, оскільки той не зміг продовжити бій. Однак українець не вірить у травму Нгумбу.

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Чесно скажу, за останнього суперника я не переживав. Я не до кінця впевнений, що він відправився в лікарню, а зі Стівенсоном, звичайно, вийшла неприємна ситуація. Такі речі не надають популярності боксу. На жаль, вони не виключаються і нам доводиться з ними стикатися і жити далі. Я переживав про це, поки було все незрозуміло, але зараз, наскільки я знаю, він прекрасно відновлюється і на 80-90% повністю відновився. Звичайно, мова про продовження кар'єри не йде, але він цілком може функціонувати як людина, а це найголовніше. Все добре, що добре закінчується, тому я про це зараз не думаю і не переживаю,

– цитує Гвоздика vRINGe.

Як відомо, під час бою 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми. Згодом боксер відкрив очі й поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але, за непідтвердженою інформацією, у нього була паралізована права частина тіла.

Водночас Гвоздик заявив, що не контактував з Адонісом Стівенсоном і не вважає себе винним у ситуації, яка склалася.

Особисто я з ним не контактував, але я записував відео на його підтримку. Контактувати з ним особисто? Я не думаю, що я такий персонаж, з яким вони зараз хотіли б спілкуватися, і плюс ми з ним не знайомі. Тут така ситуація, що на його місці міг бути і я, тому я не відчуваю себе винуватим,

– резюмував українець.

Гвоздик швидше за все, наступний бій проведе проти обов'язкового претендента. Ним є американець Маркус Браун. Можливість битися з Гвоздиком Брауну подарувала січнева перемога над екс-чемпіоном світу у двох дивізіонах шведом Баду Джеком.

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