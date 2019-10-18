Гвоздик та Бетербієв провели процес зваження: українець виявився важчим за росіянина

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Бетербієв та Гвоздик
Бетербієв та Гвоздик / twitter.com/trboxing

Чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик та власник титулу IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв провели офіційну процедуру зваження.

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Обом боксерам слід було вкластися у вагу 79,378 кілограма. Що вони й зробили. При цьому що Гвоздик виявився важчим за росіянина. Українець показав вагу 79,15 кілограма. Його суперник – 79,06 кілограма.

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Нагадаємо, бій Гвоздик – Бетербієв відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня (ніч на 19 жовтня в Україні) у Філадельфії в Liacouras Center. Переможець бою здобуде титули WBC та IBF у напівважкій вазі.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв Новини Спорту
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