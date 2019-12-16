Гвоздик увійшов у трійку найкращих українських боксерів за рівнем доходів

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Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Олександр Гвоздик посів третє місце у рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів. Доходи Гвоздика у 2019 році склали 2,8 мільйона доларів.

За інформацією Champion.com.ua, 2,5 мільйона Гвоздик заробив у ринзі. У 2019 році Олександр провів два поєдинки.

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30 березня у Філадельфії українець технічним нокаутом переміг француза Дуду Нгумбу і захистив титул WBC. Перемога принесла українцю мільйон доларів.

18 жовтня знову у Філадельфії Олександр в об'єднаному поєдинку програв росіянину Артуру Бетербієву. За цей бій Гвоздик заробив гонорар у розмірі 1,5 мільйона доларів.

Частину доходу українець отримав за рекламу беттінгової компанії та бренду одягу.

У підсумку в рейтингу найбільш високооплачуваних українських боксерів Олександр Гвоздик посів третє місце.

Лідер рейтингу – Василь Ломаченко (6 мільйонів доларів), друге місце у Сергія Дерев'янченка (5,6 мільйона доларів).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
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